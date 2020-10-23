Более 10 тысяч музыкальных композиций прослушали посетители обсерватора в Сокольниках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

При временном госпитале в Сокольниках открыт обсервационный центр, гостями которого являются люди с легким течением коронавирусной инфекции. Сотрудники обсерватора делают все возможное, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно, а главное, чтобы их времяпрепровождение было интересным и насыщенным.

Так, каждому выдают планшеты с музыкой. Всего с начала работы обсервационного центра посетители прослушали более 10 тысяч музыкальных композиций, сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

В новом обсервационном центре в Сокольниках есть залы с библиотекой, телевизором и настольными играми. Кроме того, гостям выдают планшеты и персональные наушники.

— Слушать музыку — одно из любимых занятий наших гостей. И это неудивительно, поскольку «музыкотерапия» помогает снять напряжение, расслабиться и зарядиться положительными эмоциями, — рассказывает сотрудник обсерватора Ирина Салыкина.

Гости среднего возраста отдают предпочтение классической музыке или композициям своей юности.

— Один из наших гостей, мужчина средних лет, прогуливается по центру в наушниках, пританцовывая. Оказалось, что он слушает ABBA и Modern Talking — группы своей юности. Он признается, что вспоминает вечеринки былых лет, и это помогает ему всегда оставаться в хорошем настроении, — добавила Салыкина.

Молодежь слушает современные популярные треки, причем самых разных жанров — от рока до хип-хопа. Новые альбомы The Weeknd, Machine Gun Kelly и Дуа Липа наиболее популярны среди молодых гостей обсерватора.

Самое важное, что гости с разными музыкальными вкусами не мешают друг другу. У каждого есть свои наушники и гаджеты. Зато у всех есть возможность обсудить любимых исполнителей и поделиться новыми музыкальными открытиями.

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