«Некогда думать, устала я или нет»: сотрудница — о работе обсервационного центра в Сокольниках

Старшая смены Ирина Салыкина (справа) надевает защитный костюм, чтобы пойти в «красную зону» / Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Обсервационный центр в Сокольниках работает уже две недели. Во вторник, 20 октября, его сотрудник Ирина Салыкина рассказала «Вечерней Москве», как устроено это учреждение.

До пандемии Ирина Салыкина работала менеджером по социальному мониторингу Отделения организации реабилитационного процесса в Московском городском центре реабилитации (МГЦР), подведомственном столичному Департаменту труда и соцзащиты. В период самоизоляции молодая девушка добровольно отправилась в обсерватор. Работает Ирина по 12 часов в день.

— Почти все время я бегаю в режиме нон-стоп. Так как я старшая смены, то отвечаю буквально за все и всех, мне необходимо постоянно быть в движении и держать руку на пульсе, — рассказывает она. То, что девушке приходится много двигаться, неудивительно: площадь обсерватора в Сокольниках огромная, он может разово вместить 650 человек. Помимо коечных мест, в центре предусмотрены зоны отдыха для гостей — «шумная» и «тихая» гостиные, где можно почитать книги, посмотреть телевизор, сыграть в настольные игры и многое другое.

На данный момент гостей в обсерваторе немного, однако работы у сотрудников меньше не становится.

— Мы сейчас в самом начале, и важно понять алгоритм всех действий, выстроить рабочие процессы настолько точно, чтобы ни у кого потом не возникало вопросов, — объясняет Ирина.

В ее обязанности входит координация всех служб, которые работают в обсерваторе, связь с оперативным штабом и создание комфорта.

— Например, вчера одному из наших гостей было холодно: когда болеешь, часто знобит. Мы проверили температуру помещения, я отправила в штаб запрос, чтобы сделали теплее. Параллельно запросила и раздала теплые одеяла, чтобы люди не мерзли, — рассказывает о своем рабочем дне Салыкина.

12-часовой рабочий день — настоящее испытание, тем более сотрудники обсерватора работают в специальных защитных костюмах. Снимать очки, маску и костюм в течение смены нельзя.

— Мне некогда думать, устала я или нет. За прошлую смену я ни разу не задумалась, а хочу ли попить или посидеть. Почувствовала свою усталость, только когда вышла на двухчасовой перерыв, — делится Ирина. — Помощь людям и желание быть частью чего-то глобального — для меня в приоритете.

Сейчас девушка уже не боится, а бодро и оптимистично рассказывает о своей важной работе.

— Страшно было в первую волну, когда я впервые пришла в обсерватор. Но я быстро освоилась, — вспоминает она.

Ирина отмечает, что очень важно соблюдать меры предосторожности, и тогда вероятность заразиться сводится к нулю. Вдохновение и новые силы она находит в окружающих людях: гостях и коллегах.

— Весной у нас был молодой человек, который находился в обсерваторе больше месяца: постоянно приходили положительные мазки. Однажды я слышала, как он плачет, разговаривая с семьей по телефону. У меня до сих пор мурашки по коже. Причем за все это время он ни разу не проявил себя агрессивно или по-хамски. Всегда был дружелюбен к сотрудникам, — вспоминает девушка.

Нередко в центре гости отмечают праздники. Работает здесь молодая и дружная команда, которая стремится сделать все для посетителей. А еще коллеги всегда поддерживают друг друга.

— Когда наступает момент грусти или усталости, меня подхватывают коллеги. У нас такая команда, которая не даст тебе опустить руки или почувствовать себя ненужной, — говорит старшая смены Ирина Салыкина.

СПРАВКА

Обсервационный центр — это специальное место для временного проживания жителей столицы, которые не имеют возможности соблюдать режим самоизоляции на дому и которые не нуждаются в стационарном лечении. Рядом с обсерватором находится госпиталь. За жизнеобеспечение комплекса отвечают сотрудники Департамента труда и социальной защиты населения города.

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