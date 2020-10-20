Разработка химиков снизит стоимость лекарства от коронавируса

Директор Менделеевского инжинирингового центра РХТУ Ратмир Дашкин контролирует работу технологического отдела / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Ученые Российского химико-технологического университета ищут методы снижения затрат на производство компонентов лекарства от COVID-19.

Подготовка фармсубстанции для лекарства от коронавир уса ведется на базе Менделеевского инжинирингового центра (МИЦ) РХТУ имени Д. И. Менделеева. Фармсубстанция — ключевой компонент препарата, который оказывает лечащий эффект на организм. Успешную технологию передают на промышленное производство, где создают лекарство. В исследовании задействованы три научных лаборатории МИЦа — синтетическая, технологическая и аналитическая.

— Прежде чем компонент попадет в массовое производство, он должен пройти несколько этапов. Сначала наши ученые анализируют литературные источники, научные статьи, публикации. На основании этой информации мы выбираем технологию, с помощью которой из химического сырья получается конечная фармсубстанция, — объяснил директор Менделеевского инжинирингового центра Ратмир Дашкин.

Затем ученые синтетического отдела МИЦ проверяют выбранные методы на практике. Задача этого этапа — найти оптимальную технологию производства, с минимальными затратами.

— Чем дешевле разработка фармсубстанций, тем меньше будет стоимость конечного продукта — лекарства от коронавируса, — отметил Ратмир Дашков.

После того как ученые находят оптимальную методику, ее передают в технологический отдел. Задача этого подразделения — отработать разработанную методику на оборудовании, которое используется на промышленных предприятиях. В этой лаборатории находятся большие реакторы — огромные колбы, где происходит химическая реакция.

— В больших емкостях все процессы протекают по-другому. Эффект масштаба нужно обязательно учитывать. Появляются нюансы, связанные с промышленной безопасностью, с возможностью использовать некоторые химические вещества, — рассказал Ратмир Дашкин.

Ученые этого отдела готовят килограммовые партии продукта и технологический регламент, по которому будут работать сотрудники промышленного предприятия.

Третья лаборатория МИЦа, принимающая участие в разработке фармсубстанций, — аналитическая. Сотрудники этого отдела анализируют исходное сырье и продукты на каждом этапе производства, обрабатывают и передают результаты в другие подразделения для принятия решения по оптимизации технологий, а также следят за качеством готового продукта, чтобы в компонентах не было примесей, которые могут оказать негативное влияние на организм пациента.

Только после прохождения всех этих стадий партии фармсубстанций отправляются на промышленное производство. РХТУ имени Д. И. Менделеева сотрудничает с одной из крупнейших фармацевтических компаний.

— Мы постоянно обмениваемся информацией, как улучшить технологию, что убрать или поменять. Наша основная задача сейчас — найти самый простой метод, с минимальными затратами, чтобы лекарство от коронавируса стало доступным для всех, кто в нем нуждается, — добавил Дашкин.

Менделеевский инжиниринговый центр был создан в 2017 году. Ученые МИЦа занимаются разработкой фармсубстанций большого спектра действий, а также созданием агрохимических препаратов — безопасных пестицидов, которые используются для выращивания культур в сельском хозяйстве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Мажуга, ректор РХТУ:

— В наших планах дальнейшее развитие МИЦа и его интеграция в «Долину Менделеева» — инновационный центр, который мы сейчас создаем на базе РХТУ. МИЦ станет технологическим ядром «Долины» и будет развивать перспективные научные направления. Это поможет нашему вузу — опоре химической отрасли — заметно повысить свои позиции в исследованиях и разработках как на российском, так и на международном уровне.

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