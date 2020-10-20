Метро Москвы получило премию за работу кадрового блока в пандемию

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичному метро присудили Гран-При премии «Хрустальная пирамида». Об этом сообщили в Департаменте транспорта города во вторник, 20 октября.

Премию присуждают за успехи в сфере управления человеческим капиталом. Метрополитен взял награду в категории HR-проект года за работу кадрового блока в пандемию коронавируса.

— Мы рады, что коллеги так высоко оценили работу нашего кадрового блока, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Там уточнили, что в состав жюри премии вошли руководители крупных компаний.

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