Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Метро Москвы получило премию за работу кадрового блока в пандемию
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Метро Москвы получило премию за работу кадрового блока в пандемию

Вероника Кузьминова

Город

Столичному метро присудили Гран-При премии «Хрустальная пирамида». Об этом сообщили в Департаменте транспорта города во вторник, 20 октября.

Премию присуждают за успехи в сфере управления человеческим капиталом. Метрополитен взял награду в категории HR-проект года за работу кадрового блока в пандемию коронавируса.

— Мы рады, что коллеги так высоко оценили работу нашего кадрового блока, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Там уточнили, что в состав жюри премии вошли руководители крупных компаний.

Читайте также: Москвичам рассказали, как метро готовится к зиме

Метропандемиянаграждения и премии
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте