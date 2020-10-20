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Москвичам рассказали, как метро готовится к зиме
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичам рассказали, как метро готовится к зиме

Виктория Родимкина

Город

Календарная зима в Москве начнется только через полтора месяца, однако городские службы уже активно готовятся к холодному сезону, в том числе подготовка проходит и в столичном метро.

Работа в подземке начинается сразу после предыдущего отопительного сезон — с середины мая.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов заявил, что к зимнему периоду начинают готовить инфраструктуру Московского метрополитена — здания, сооружения, уделяя особое внимание открытым участкам пути.

Горячее водоснабжение и отопление приходит от тепловых пунктов.

— Всего таких пунктов у нас 270. На сегодня они все проверены, сделаны необходимые регламентные работы, проведены ревизии, и мы готовы их включать в зимний период, — сказал Дмитрий Дощатов.

Отопление в метрополитене собираются включать по мере снижения температуры. Тепловые пункты содержат множество разных датчиков, которые контролируют циркуляционные насосы, давление в трубах и температуру воды. Чем холоднее становится на улице, тем более горячая вода будет поступать в тепловые пункты.

Помимо этого, в подземке устанавливают дополнительные двери в вестибюлях и ведут подготовку тепловых завес. Все работы специалисты проводят ночью, чтобы не мешать движению пассажиров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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теплоснабжениезимний сезонМосковский метрополитен
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