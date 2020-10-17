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Петр Бирюков: Московские дороги тщательно промыли с шампунем в рамках подготовки к зиме
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Петр Бирюков: Московские дороги тщательно промыли с шампунем в рамках подготовки к зиме

Василиса Чернявская 

Город

Городские коммунальные службы в рамках подготовки к зиме провели в субботу, 17 октября, масштабную мойку дорог и тротуаров со специальным шампунем. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специальное средство безопасно, оно помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

Четвертая в этом сезоне мойка, по словам заммэра, станет последней перед прогнозируемым похолоданием.

После обработки специальным средством дороги и общественные пространства промоют водой. Отмечается, что в недоступных для техники местах промывку выполнили вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.

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