Уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим работы. Как рассказал в среду, 14 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, коррективы внесены из-за сокращения светового дня.

Теперь подсветку зданий и фонари включат раньше, а проработают они дольше.

— Яркое и красивое освещение — это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города, — сказал Петр Бирюков.

Заммэра сообщил, что новый график получили диспетчеры центра управления сетями АО «ОЭК». В своей работе они также принимают во внимание фактическую освещенность улиц в столице. Специальные датчики подсказывают специалистам, когда нужно включить фонари или подсветку сооружений. Свою роль в этом вопросе может сыграть пасмурная погода. В этом случае фонари зажгут раньше.

Петр Бирюков также отметил, что архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время.

Добавляется, что в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро и в три часа ночи — мосты в центре города.

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