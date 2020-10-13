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Капитальный ремонт Электрозаводского моста завершат к концу года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Капитальный ремонт Электрозаводского моста завершат к концу года

Василиса Чернявская 

Город

Капитальный ремонт Электрозаводского моста завершат к концу года. Как рассказал во вторник, 13 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалистам предстоит восстановить все несущие конструкции моста.

Также обновят асфальтобетонное покрытие, системы водоотведения, деформационные швы. Обновление затронет лестничные сходы, чугунные ограждения и опоры освещения.

— Работы в рамках первого этапа были полностью завершены в начале августа, — рассказал Петр Бирюков.

Обновленный участок уже доступен для транспорта и пешеходов.

Сейчас подходят к концу работы в рамках второго этапа - ремонт ведется на трех крайних полосах движения и тротуаре в сторону улицы Большая Семеновская. Через неделю эта часть моста будет открыта, после чего начнутся работы на двух средних полосах.

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Петр БирюковЭлектрозаводский мостМосква
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