Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Системы безопасности и лифты заменят в Боткинской больнице. Переоснащение проведут во время капитального ремонта помещений. Как рассказал во вторник, 13 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в настоящее время ведется капремонт четырех корпусов Боткинской больницы, два из которых были построены в начале прошлого века и являются памятниками культурного наследия.

Специалистам предстоит заменить оконные блоки, усилить перекрытия, уложить гидроизоляцию. Среди других работ — замена кровли и внутренних инженерных систем.

— Во всех корпусах предусмотрены монтаж новейшего лифтового оборудования, устройство систем медицинских газов и современных систем безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования, — отметил Петр Бирюков.

По его словам, отремонтируют также входные группы. Помещения ждет современная отделка с применением высококачественных материалов, а в некоторых корпусах изменят функциональное зонирование.

Например, в корпусе № 7 в ходе ремонта сделают перепланировку, так как назначение здания будет другим — вместо инфекционного отделения планируется сделать стационар и отделение гнойной хирургии.

— Специалисты уже завершили демонтажные работы во всех четырех корпусах, продолжаются мероприятия по прокладке новых инженерных коммуникаций, — подчеркнул Петр Бирюков.

Капремонт затронет почти 14 тысяч квадратных метров площадей больницы. В работах задействовано более 1,3 тысячи человек.

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