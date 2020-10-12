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Интерактивная карта планов капремонта на 2022 год заработала в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Интерактивная карта планов капремонта на 2022 год заработала в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Интерактивную карту планов ремонтных работ на 2022 год опубликовали на сайте Фонда капитального ремонта. Отмечается, что там представят данные по всем административным округам столицы. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент на карте разместили только предложения о включении домов в план 2022 года. Решение о капитальном ремонте и перечне работ будет принимать собственник здания. В ноябре специалисты фонда направят жильцам предложения по ремонтным работам, с которыми можно будет ознакомиться на сайте.

Ранее стало известно, что жители и гости Москвы с помощью интерактивной карты «Живая память» могут узнать, какие улицы, проспекты и прочие места в городе названы в честь героев Великой Отечественной войны.

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