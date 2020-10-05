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Интерактивная карта в честь героев ВОВ заработала в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Интерактивная карта в честь героев ВОВ заработала в Москве

Татьяна Плотникова

Город

Жители и гости Москвы могут узнать, какие улицы, проспекты и прочие места в городе названы в честь героев Великой Отечественной войны, с использованием интерактивной карты «Живая память».

Карта также дает возможность узнать о судьбах героев. При наведении курсора на объект появляется биографическая и географическая справка: история места, его современный вид, биография и фотография героя, имя которого оно носит.

Реализация проекта «Живая память» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится в рамках программы мэра Москвы «Мой район» при поддержке Главного архивного управления Москвы и префектур столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее эксперты назвали нынешнюю боеспособность России максимальной со времен холодной войны.

Читайте также: Память о войне всегда будет жить

интерактивная картаистории героев войныМосква
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