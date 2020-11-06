В Роспотребнадзоре оценили опасность мутировавшего коронавируса

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Коронавирус мутирует, но это затрагивает менее одного процента генома вируса. В этой связи инфекция не усложняется, утверждает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, изменение COVID-19 не означает его утяжеления, а значит «имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус».

Также ученый обратил внимание, что примерно две трети инфицированных переносят ковид бессимптомно или в легкой форме. Другими словами, тяжелых пациентов не стало больше, передает РИА Новости слова Горелова.

Однако ранее исследователи из Университета штата Техас нашли новую мутацию, которая сделает коронавирус более опасным.

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