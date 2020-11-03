Ученые нашли новую мутацию, которая сделает коронавирус более опасным

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Учеными из Америки были найдены новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых сделает коронавирус нового типа еще более опасным. Все изменения инфекции были описаны в исследовании, которое опубликовали в зарубежном издании mBio.

Исследователи из Университета штата Техас подвергли анализу различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить, насколько он стабилен. В итоге они пришли к выводу, что мутация D614G не влияет на патогенность вируса, однако они определили признаки естественного отбора инфекции, что стало свидетельством его эффективной приспособляемости. Кроме того, ученые заключили, что данная мутация, по всей видимости, повышает заразность другой формы инфекции SARS-CoV-2.

Во время первой волны коронавируса D614G была зафиксирована у 71 процента пациентов с COVID-19 в крупнейшем городе Хьюстоне. Вторая волна увеличила процент заболеваний новой мутацией до 99,9 процента, что, по данным специалистов, характерно для заразившихся по всему миру.

Кроме того, исследования продемонстрировали, что хотя бы одна новая мутация позволяет вирусу «обманывать» иммунную систему человека. В процессе анализа техасскими учеными было обнаружено 285 мутаций, однако большая часть не оказала заметного влияния на степень тяжести заболевания и не продемонстрировала способности избегать вакцины первого поколения и терапевтических препаратов антител.

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