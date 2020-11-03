Москвичам пришло почти 5,5 тысячи уведомлений о возможном контакте с больным COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичам пришло почти 5,5 тысяч уведомлений о возможном контакте с больным коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Отмечается, что с 19 октября системой чек–инов воспользовались свыше 850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений Москвы. В настоящее время системой QR-кодов оборудовано 2394 точки. Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тысяч жителей столицы.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. При последующем выявлении заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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