Из-за мутировавшего COVID-19 в Дании решили убить всех норок

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В Дании решили убить всех норок на зверофермах в целях предотвращения распространения мутировавшего COVID-19. Об этом сообщила в среду, 4 ноября, премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции.

— Все норки в Дании должны быть убиты, — заявила она.

Фредериксен участвовала в пресс-конференции в режиме онлайн, так как находится на самоизоляции после встречи с министром юстиции Ником Хэккерупом, у которого выявили коронавирус.

Она отметила, что у норок обнаружили мутировавшую инфекцию, распространяющуюся на людей и ослабевающую способность к образованию антител. Уже выявлено 12 граждан с мутировавшим COVID-19. Премьер-министр добавила, что новая мутация коронавируса может распространиться не только по стране, но и по всему миру, передает ТАСС.

Отмечается, что вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям помогут фермерам в уничтожении норок. Также власти страны возместят фермерам потери в размере 2,3-2,8 миллиарда датских крон (362-441 миллион долларов).

Уточняется, что коронавирус распространился в 1139 норковых ферм в Дании.

На данный момент число случаев заражения COVID-19 в Дании превысило 50 тысяч человек.

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