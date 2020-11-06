Около 250 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в российских стационарах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Около 250 тысяч пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию находятся в российских стационарах. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 6 ноября, в интервью Первому каналу.

По его словам, примерно 650 тысяч человек с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Она отметила, что рекомендуется провести праздники дома и на свежем воздухе, в случае если это возможно сочетать.

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