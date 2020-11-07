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Еще 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Еще 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние сутки столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3675 пациентов. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, количество людей, которые вылечились от инфекции, превысило 336 тысяч человек.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 336 659 человек, — цитирует Ракову Telegram-канал оперштаба Москвы.

Ранее эксперт объяснила, как не заразиться COVID-19 в случае болезни одного из членов семьи. Кроме того, врач-иммунолог назвал самый настораживающий симптом коронавируса.

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