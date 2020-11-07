Врач-иммунолог назвал самый настораживающий симптом COVID-19

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Константин Семенец

Одышка является самым настораживающим симптомом коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что при высокой температуре человек тяжело дышит.

— Сели в кресло, успокоились и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту, — цитирует специалиста «Лента.ру».

Если дыхание учащается, значит, развивается дыхательная недостаточность. По словам эксперта, также опасной является одышка в сочетании с тахикардией. Если у человека нет высокой температуры, но сердце бьется часто, необходимо вызвать врача и сделать КТ легких.

Ранее сообщалось, что защитные маски, которые следует носить для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией, в большинстве случаев безопасны для людей с астмой. Как отметил специалист, единственное исключение — индивидуальная непереносимость частиц материала, из которого изготовлена маска. В противном случае ношение масок совершенно безопасно и необходимо.

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