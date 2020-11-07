Врач указал на связь туберкулеза со смертностью от COVID-19

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Врач из Ирака Тариф Фадхил Рахал пришел к выводу, что смертность от коронавирусной инфекции в различных странах связана с количеством носителей палочки Коха — туберкулезной микобактерии.

Исследователь изучил статистические данные по COVID-19 из 155 государств, разбив их на группы в зависимости от того, насколько активно там проводится вакцинация БЦЖ и сколько латентных носителей туберкулеза (людей, чей иммунитет дал ответную реакцию на бактерию-возбудитель, не проявляя при этом симптомов болезни).

Как подсчитал Рахал, там, где прививку БЦЖ не делают вообще, распространенность латентного туберкулеза составляет от трех до девяти человек на 100 тысяч населения, а смертность от коронавируса — от 193 до 666 человек на миллион жителей.

Там, где вакцинация БЦЖ максимально распространена, латентных носителей туберкулеза — от четырех до 554 человек на 100 тысяч населения, а смертность от коронавируса не превышает 39 человек на миллион жителей.

Рахал полагает, что иммунитет, уже знакомый с туберкулезом, получил необходимый опыт, чтобы противостоять новой инфекции, чем и объясняется более низкая смертность от COVID-19.

Профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени И. Канта Андрей Продеус согласен с тем, что у прошедших вакцинацию БЦЖ людей меньше шансов перенести тяжелую форму коронавируса.

— Однако утверждение, что наличие палочки Коха «подтренировывает» иммунитет, чтобы защищаться от всего остального, — спекуляция, — подчеркивает российский эксперт.

Профессор кафедры микробиологии и вирусологии МИ РУДН Оксана Гизингер, в свою очередь, отмечает, что прошедшие вакцинацию БЦЖ в меньшей степени подвержены заболеваемости COVID-19, поскольку прививка повышает неспецифическую резистентность. Однако говорить о прямой взаимосвязи между наличием латентного туберкулеза и риском заразиться коронавирусом рано.

— Утверждение, что люди с латентным туберкулезом реже заражаются коронавирусом, остается умозрительным, потому что больших серьезных исследований на эту тему проведено не было, — цитируют специалиста «Известия».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил, что при легком течении коронавирусной инфекции применение антибиотиков может быть опасно.

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