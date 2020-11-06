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Мурашко: При легком течении COVID-19 антибиотики могут быть опасны
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко: При легком течении COVID-19 антибиотики могут быть опасны

Евгения Звощик

Здоровье

Антибиотики при легком течении нового типа коронавируса не нужны. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 6 ноября, в эфире Первого канала.

По его словам, при легком течении назначение антибиотиков является опасным. Мурашко пояснил, что эти лекарства назначаются только при осложнении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Она отметила, что рекомендуется провести праздники дома и на свежем воздухе, в случае если это возможно сочетать.

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антибиотикикоронавирусМихаил Мурашко
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