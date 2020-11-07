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Пульмонолог опроверг опасность масок для астматиков
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пульмонолог опроверг опасность масок для астматиков

Татьяна Плотникова

Общество

Защитные маски, которые следует носить для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией, в большинстве случаев безопасны для людей с астмой. Об этом рассказал пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

Как отметил специалист, единственное исключение — индивидуальная непереносимость частиц материала, из которого изготовлена маска. В противном случае ношение масок совершенно безопасно и необходимо.

Карабиненко подчеркнул, что это особенно актуально для астматиков, поскольку они относятся к группе повышенного риска: данная категория людей сильнее подвержена риску заражения COVID-19, который может протекать в более тяжелой форме.

Тем не менее, какие-либо дополнительные меры, помимо рекомендованных для всех граждан, не требуются. Достаточно ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Ранее эксперт объяснила, как не заразиться COVID в случае болезни одного из членов семьи.

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