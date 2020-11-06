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Более 4,5 миллиона человек присоединились к акции «Надень маску и живи в открыто»
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 4,5 миллиона человек присоединились к акции «Надень маску и живи в открыто»

Ростислав Зубков

Общество

Более четырех с половиной миллионов человек по всей России присоединились к флешмобу «Надень маску и живи в открыто». Об этом общественный уполномоченный в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова сообщила в пятницу, 6 ноября.

Движение было инициировано в четверг, 5 ноября, российскими бизнесменами при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам Татуловой, цель флешмоба — побудить гостей заведений общепита, клиентов салонов красоты и фитнес-клубов, посетителей ТЦ задуматься о том, что игнорирование масочного режима лишит их привычного комфорта. Как известно, несоблюдение этих и других санитарных правил чревато штрафами не только для нарушителей закона, но и для предприятий, где они появляются без масок и перчаток. Более того, такие организации могут и вовсе закрыть.

— Акцией бизнес хочет сказать, что соблюдение правил — не прихоть предпринимателей, а необходимость, которая позволит бизнесу функционировать в непростых условиях, не опасаясь закрытия, — цитирует ТАСС омбудсмена.

Она добавила, что акцию в первый день серьезно поддержали московские компании, а также учреждения из других регионов РФ. На сегодняшний день флешмоб привлек свыше 4,5 миллиона человека, причем аудитория будет только расти, заключила Татулова.

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