Власти Кубы рассказали об 11 россиянах с положительными тестами на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На Кубе выявлено 11 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией среди иностранных туристов, все они прибыли из России.

Как отмечает министерство здравоохранения островного государства, за минувшие сутки в стране зафиксировано 44 случая инфицирования COVID-19. В это число входят 33 кубинца и 11 иностранцев — граждан РФ.

Среди заразившихся россиян — семь мужчин в возрасте от 37 до 62 лет и четыре женщины в возрасте от 28 до 45 лет.

Все российские туристы прибыли на Кубу на первом после возобновления авиасообщения рейсе, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома.

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