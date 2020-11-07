В России за сутки выявили 20 396 новых случаев коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 20 396 новых случаев нового типа коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в субботу, 7 ноября.

Отмечается, что из числа заболевших 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Среди регионов лидерами по числу заболевших оказались Москва (5829), Санкт-Петербург (1258) и Подмосковье (629).

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа от инфекции умерли 364 человека, еще 16 803 — излечились.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 251 летальный исход, также известно о выздоровлении 1 312 927 человек.

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