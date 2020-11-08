Минздрав ввел новые правила для лечения COVID-19 на дому

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Заболевшим коронавирусом людям смогут разрешать лечиться дома только при условии, что пациенты будут жить в отдельной комнате. Такие правила сформулированы в приказе Минздрава, который вступил в силу в воскресенье, 8 ноября.

Документ изменит действующий регламент лечения пациентов амбулаторно. В новых правилах Минздрав учел бытовые условия пациента, которые помогают медикам решить: оставлять заразившегося дома или везти его в больницу.

Теперь для амбулаторного лечения требуется отдельная комната. Поэтому живущие в общежитиях и коммуналках в любом случае при COVID-19 поедут в стационар. Это касается и тех, в чьей семье есть люди пожилого возраста или люди с хроническими заболеваниями.

Новые правила обязывают врачей оповещать пациента о необходимости вызвать медиков, если его самочувствие ухудшилось. Также беседу проведут с жильцами заболевшего: о рисках заразиться, правилах ухода за пациентом и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, передает «Парламентская газета».

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