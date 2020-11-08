Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минздрав ввел новые правила для лечения COVID-19 на дому
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Минздрав ввел новые правила для лечения COVID-19 на дому

Вероника Кузьминова

Здоровье

Заболевшим коронавирусом людям смогут разрешать лечиться дома только при условии, что пациенты будут жить в отдельной комнате. Такие правила сформулированы в приказе Минздрава, который вступил в силу в воскресенье, 8 ноября.

Документ изменит действующий регламент лечения пациентов амбулаторно. В новых правилах Минздрав учел бытовые условия пациента, которые помогают медикам решить: оставлять заразившегося дома или везти его в больницу.

Теперь для амбулаторного лечения требуется отдельная комната. Поэтому живущие в общежитиях и коммуналках в любом случае при COVID-19 поедут в стационар. Это касается и тех, в чьей семье есть люди пожилого возраста или люди с хроническими заболеваниями.

Новые правила обязывают врачей оповещать пациента о необходимости вызвать медиков, если его самочувствие ухудшилось. Также беседу проведут с жильцами заболевшего: о рисках заразиться, правилах ухода за пациентом и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, передает «Парламентская газета».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Иммунолог объяснил, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19

Минздравпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте