Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иммунолог объяснил, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Иммунолог объяснил, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Мужчины чаще сталкиваются с тяжелыми формами коронавируса из-за половых гормонов. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Половые гормоны людей, по его словам, влияют на работу иммунной системы. Только у женщин и мужчин этот процесс работает по-разному.

— Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы, — цитирует Болибока «Лента.ру».

Мужской тестостерон таким свойством не наделен. Кроме того, мужчины боле болезненно переживают атеросклероз. Тромбоз, вызванный коронавирусом, у них может возникнуть гораздо быстрее, чем у женщин.

Ранее эпидемиолог рассказала, как не заразиться от чихающего человека. По словам эксперта, после контакта с человеком, больным острой респираторной инфекцией, нужно обработать перчатки антисептиком и заменить защитную маску.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Серьезное сочетание»: врачи рассказали, как отличить грипп от коронавируса

иммунологияпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте