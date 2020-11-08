Иммунолог объяснил, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мужчины чаще сталкиваются с тяжелыми формами коронавируса из-за половых гормонов. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Половые гормоны людей, по его словам, влияют на работу иммунной системы. Только у женщин и мужчин этот процесс работает по-разному.

— Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы, — цитирует Болибока «Лента.ру».

Мужской тестостерон таким свойством не наделен. Кроме того, мужчины боле болезненно переживают атеросклероз. Тромбоз, вызванный коронавирусом, у них может возникнуть гораздо быстрее, чем у женщин.

Ранее эпидемиолог рассказала, как не заразиться от чихающего человека. По словам эксперта, после контакта с человеком, больным острой респираторной инфекцией, нужно обработать перчатки антисептиком и заменить защитную маску.

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