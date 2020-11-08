Эпидемиолог рассказала, как не заразиться от чихающего человека

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Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, какие меры следует предпринять для профилактики заболеваний, если рядом с вами чихнули.

По словам эксперта, после контакта с человеком, больным острой респираторной инфекцией, необходимо обработать перчатки антисептиком, заменить защитную маску, а при возможности — умыться и промыть нос.

Плоскирева подчеркнула, что снимать использованную защитную маску следует определенным образом — не прикасаясь к наружной стороне.

Говоря о профилактике коронавируса, специалист напомнила, что средств с доказанной эффективностью пока нет. Чтобы минимизировать риск заражения, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Также рекомендуется вести здоровый образ жизни: следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, цитирует Плоскиреву РИА Новости.

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