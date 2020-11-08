Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эпидемиолог рассказала, как не заразиться от чихающего человека
Фото: pixabay.com

Эпидемиолог рассказала, как не заразиться от чихающего человека

Татьяна Плотникова

Общество

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, какие меры следует предпринять для профилактики заболеваний, если рядом с вами чихнули.

По словам эксперта, после контакта с человеком, больным острой респираторной инфекцией, необходимо обработать перчатки антисептиком, заменить защитную маску, а при возможности — умыться и промыть нос.

Плоскирева подчеркнула, что снимать использованную защитную маску следует определенным образом — не прикасаясь к наружной стороне.

Говоря о профилактике коронавируса, специалист напомнила, что средств с доказанной эффективностью пока нет. Чтобы минимизировать риск заражения, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Также рекомендуется вести здоровый образ жизни: следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, цитирует Плоскиреву РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эксперт рассказала, как лечить насморк в домашних условиях

Роспотребнадзорсоветы экспертовпрофилактика ОРВИ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте