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Эксперт рассказала, как лечить насморк в домашних условиях
Фото: www.pixabay.com

Эксперт рассказала, как лечить насморк в домашних условиях

Елена Плешивцева

Здоровье

Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина рассказала, как лечить насморк в домашних условиях, в беседе с Nation News.

Специалист рекомендует в период простуд промывать нос изотоническим раствором.

— Изотонический раствор можно сделать самим. Разбавляете чайную ложку соли в стакане воды, шприцом промываете нос. Это самый безопасный способ, — рекомендует Булыгина.

Эксперт также отметила, что все лекарственные средства можно применять только по назначению врача, и рекомендовала не заниматься самолечением.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников развеял мифы, связанные с ношением масок. В беседе с порталом «Москва 24» врач напомнил, что маски нужно носить не только людям с симптомами ОРВИ.

— Если маски носят все – это сокращает количество заражений во много раз, — считает Тяжельников.

Эксперт напомнил, что если неправильно носить маску, то капли влаги с вирусом при кашле и чихании выходят и через рот, и через нос.

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