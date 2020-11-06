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Диетолог рассказала о пользе чеснока и лука при лечении простуды
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала о пользе чеснока и лука при лечении простуды

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о свойствах чеснока и лука при лечении простуды в беседе с Nation News.

— Чеснок, лук и лимон, безусловно, полезные, потому что они содержат вещества, обладающие антибактериальным и антисептическим эффектом, а также антиоксидантами и витаминами, но они не могут полностью убрать симптомы болезни, — уверена Русакова.

Специалист также отметила, что необходимо есть свежие овощи и фрукты, так как благодаря содержащимся в них полезным веществам укрепляется иммунитет.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша напомнила россиянам, что тыква — это очень полезный для здоровья продукт. В нем содержится много витамина А и бета-каротина.

— Витамин A считают витамином красоты и молодости, потому что он отвечает за многие функции в нашем организме, в том числе за состояние кожных покровов, за наше зрение и за наш иммунитет, — считает Макиша.

Диетолог уточнила, что при термической обработке витамин A сохраняется, пишет «Москва 24».

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал изданию «Взгляд», почему более половины россиян имеют лишний вес. По мнению эксперта, большинство людей неправильно питаются и не занимаются физическими упражнениями.

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