Диетолог дала советы, как вернуть обоняние у больных COVID-19

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Диетолог Римма Мойсенко дала советы, как вернуть обоняние у больных COVID-19, в беседе с Nation News.

Специалист отметила, что снова почувствовать запахи может помочь витамин А.

— Его можно найти в мясе, птице, рыбы или икре, а также во фруктах и овощах оранжевого цвета: морковке, тыкве и хурме, в растительных маслах — оливковом и масле чиа, орехах, — уточнила Мойсенко.

Эксперт напомнила, что употреблять эти продукты нужно вместе с жирами. В комплексе это поможет вернуть обоняние и восстановиться после коронавируса.

Американские ученые установили, что высокий уровень загрязнения воздуха повышает риск летального исхода от COVID-19, сообщает Newinform. Нахождение населения на самоизоляции снижает уровень загрязнения окружающей среды.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала жителей Московской области не пренебрегать ношением масок.

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