Диетолог рассказала о пользе употребления животных жиров зимой

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Диетолог Анжелика Дюваль рассказала об употреблении животных жиров зимой, в беседе с Nation News. Специалист считает, что питание человека должно быть разнообразным во все сезоны.

— Вообще не очень правильно полагать свое здоровье только на потребление жиров, потому что самое важное — это, чтобы все было в гармонии. И углеводы, и белки, и жиры. Жиры являются наименьшей частью нашего рациона и распределяются между растительным и животным жиром, — уточнила Дюваль.

Эксперт рекомендует употреблять растительные жиры. Норма — чайная ложка масла утром и в обед. Если у человека правильно сбалансированный рацион, то он получает достаточное количество животных жиров.

Для того чтобы контролировать рацион питания, американские ученые создали специальную скатерть, способную распознавать объекты. Скатерть содержит электроды, которые с помощью сдвигов электрического заряда помогут готовить еду, давая инструкции в процессе готовки. Также там установлен специальный трекер, который следит за меню пользователя, сообщает Newinform.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало жителям Московской области, как правильно употреблять питьевую воду. Гражданам напомнили, что вода участвует в жизненно-важных процессах всего организма человека и обеспечивает правильное функционирование всех органов и систем.

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