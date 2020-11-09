«Ситуация остается тревожной»: Кремль — об антирекордах по коронавирусу

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

В России по-прежнему непростая ситуация с коронавирусом, власти продолжают принимать и усиливать меры борьбы с инфекцией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, 9 ноября.

— Ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения, — отметил представитель Кремля, добавив, что кабмин уже предоставил дополнительные средства для помощи субъектам страны.

Также Песков обратил внимание, что Россия идет по пути точечных ограничений, которые нужны для поддержания стабильности без вреда экономике. В этой связи в РФ, как и в ряде других государств, не вводится локдаун.

Напомним, за последние сутки в России выявили рекордные 21 798 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 796 132 случая заражения ковидом. При этом 1 335 141 пациент переболел и вылечился, 30 793 — умерли.

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