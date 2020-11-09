«Лучше переболеть сейчас»: специалисты рассказали, когда возможен спад заражений COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России четвертый день подряд фиксируется более 20 тысяч случаев заражения COVID-19. А показатели заболеваемости во всем мире уже превзошли пики весеннего периода. В Европе для борьбы с эпидемией вводят частичные локдауны, закрывая сферу услуг, отменяя массовые мероприятия. Людей волнует одно — когда же это все закончится. «Вечерняя Москва» выяснила, может ли ситуация улучшиться перед Новым годом.

Много факторов

Различные эксперты стараются быть осторожными в прогнозах.

Как рассказал профессор, вирусолог НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Бутенко, в июле, когда волна заражений существенно пошла на спад, общество было полно оптимизма, что жизнь налаживается и можно снова ездить на те же курорты — в Сочи, Турцию. Но это не оправдалось.

— Специалисты предполагали, чего следует ожидать после возвращения людей с отдыха и из других городов, территорий. Сейчас рискованно делать прогнозы. Мы можем говорить, что ситуация стабилизируется, а потом увидеть, как уровень заболеваемости идет вверх. Здесь нужно искать факторы, которые могут наиболее достоверно обеспечить благополучное состояние к декабрю, — заявил Бутенко в беседе с журналистом «ВМ».

По его словам, во-первых, необходимо следить за уровнем иммунной прослойки населения — коллективным иммунитетом. Во-вторых, что больше относится к регионам, — следить за состоянием системы здравоохранения: количеством врачей, их квалификацией, наличием коек и использованием различных лекарственных препаратов.

— Официальная статистика показывает, что сейчас в Москве только треть прироста больных от всей России, тогда как в разгар первой вспышки весной этот показатель доходил до 4/5. А потом цифры менялись не в пользу регионов. Но в столице и оснащенность больниц лучше, и охват тестирования шире, — констатировал эксперт.

Проблемы статистики

В-третьих, Бутенко указывает на то, как регистрируются больные.

— Некоторые организации и ведомства учитывают только госпитализированных. А в некоторых учитывают носителей. Четкости пока не видно, а она очень важна. Нужно тщательно следить за динамикой регистрации и потом на основе появившихся тенденций делать вывод. Если будет образовываться плато, то это уже хорошо. Только цифры должны быть статистически достоверными, — добавил вирусолог.

Он не исключает, что в январе 2021 года число заболевших начнет уменьшаться, но точных прогнозов дать нельзя.

Формирование коллективного иммунитета

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов придерживается похожего мнения по поводу предсказаний подъема и спада заболеваемости. Другое дело, если сейчас люди переболеют интенсивно, к Новому году прирост новых случаев будет меньше.

— Даже когда значительная часть населения перенесет инфекцию, заражения все равно продолжат фиксироваться. Тем, кто болеет осенью, нужно радоваться, потому что организм крепкий с лета, быстро справится. А вот после Нового года беда может быть. Когда снижается иммунитет — коронавирус переносится тяжелее, — отметил специалист.

Он добавил, что довольно много наших сограждан уже столкнулись с COVID-19, поэтому восприимчивость людей к вирусу в любом случае продолжит уменьшаться.

Напомним, ранее другой эксперт — инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявлял, что суточный рост числа новых случаев коронавирусной инфекции в России будет продолжаться еще месяц. При этом плато по заболеваемости в Москве станет длинным, снижения числа больных сразу не будет и оно возможно в начале 2021 года.

В России же, по его словам, на пике будет выявлено более 22 тысяч новых заболевших.

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