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За сутки в России выявили 20 977 новых случаев коронавируса
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За сутки в России выявили 20 977 новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

Коронавирус нового типа обнаружили у 20 977 человек в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил во вторник, 10 ноября.

Лидерами по числу заболевших оказались Москва (5902), Петербург (1485) и Подмосковье (685).

За последние 24 часа от инфекции скончались 368 человек, еще 15 600 — вылечились.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 817 109 случаев ковида. При этом 1 350 741 пациент переболел и выздоровел, 31 161 — умер.

Ранее стало известно, что в России появилась платформа для быстрой диагностики коронавируса.

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