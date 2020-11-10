Микробиолог рассказал об эффективности антибиотиков при лечении COVID-19

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Более 90 процентов пациентов с COVID-19 принимают антибиотики, хотя против коронавируса они не активны. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

По его словам, лекарства могут способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем.

Козлов объяснил, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, а также в отношении возбудителя COVID-19 — SARS-Cov-2. Именно поэтому коронавирус не является показанием для применения антибиотиков. Их необходимо назначать, если есть явные признаки бактериальной инфекции.

— Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям. Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения в учреждениях аптечной сети самостоятельно, без рецепта врача, — цитирует Козлова РИА Новости.

Ранее врачи перечислили главные опасности самолечения при COVID-19.

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