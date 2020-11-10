Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Микробиолог рассказал об эффективности антибиотиков при лечении COVID-19
/ Фото: Агентство «Москва»

Микробиолог рассказал об эффективности антибиотиков при лечении COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Более 90 процентов пациентов с COVID-19 принимают антибиотики, хотя против коронавируса они не активны. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

По его словам, лекарства могут способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем.

Козлов объяснил, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, а также в отношении возбудителя COVID-19 — SARS-Cov-2. Именно поэтому коронавирус не является показанием для применения антибиотиков. Их необходимо назначать, если есть явные признаки бактериальной инфекции.

— Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям. Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения в учреждениях аптечной сети самостоятельно, без рецепта врача, — цитирует Козлова РИА Новости.

Ранее врачи перечислили главные опасности самолечения при COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Специалист Минздрава предупредила о последствиях приема антибиотиков детьми

антибиотикилечениекоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте