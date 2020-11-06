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Специалист Минздрава предупредила о последствиях приема антибиотиков детьми
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Специалист Минздрава предупредила о последствиях приема антибиотиков детьми

Евгения Звощик

Здоровье

Прием антибиотиков у детей в первые годы жизни может привести к избыточной массе тела или даже ожирению. Об этом предупредила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ Лейла Намазова-Баранова в пятницу, 6 ноября, во время пресс-конференции «Проблема устойчивости к антибиотикам на фоне пандемии».

По ее словам, применение антибиотиков малышами может также спровоцировать у них болезни, связанные с нарушением метаболизма, передает РИА Новости.

Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова сообщила, что потребление антибиотиков в России выросло. При этом, по ее словам, при заболевании новым типом коронавирусной инфекции они бесполезны.

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