Платформа для быстрой диагностики коронавируса появилась в России

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

В России появилась многофункциональная платформа по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулеза. Об этом пресс-служба Национальной технологической инициативы сообщила во вторник, 10 ноября.

Речь идет о платформе под названием «Антикорона», ставшей одним из вариантов облачного сервиса. Технология анализирует рентгеновские изображения, используя алгоритмы искусственного интеллекта, и тем самым помогает медикам быстрее поставить верный диагноз, а также подобрать индивидуальный план лечения.

Как отмечают разработчики, функции данной платформы намного шире, чем обычная диагностика COVID-19. В частности, ПО позволяет изучать цифровые снимки, сделанные посредством различных аппаратов лучевой диагностики, включая КТ, МРТ и ПЭТ. Это, в свою очередь, дает возможность выявлять целый комплекс болезней грудной клетки.

Другой частный пример применения платформы — облачный сервис «АнтиКох». Используя ИИ, он анализирует цифровые флюорограммы для диагностики туберкулеза. Такой способ обнаружения и последующего лечения заболевания выйдет в десять раз дешевле, поскольку появляется возможность выявить недуг на ранних стадиях.

Как пишет RT, сервис выставлен в хранилище данных — «облако», в связи с чем им могут воспользоваться как российские специалисты, так и зарубежные врачи.

По данным агентства, платформа была создана экспертами МГУ совместно с коллегами из «Радиокомпании «Вектор» и «ФтизисБиоМед».

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