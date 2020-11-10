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Главврач больницы № 67 рассказал, как лечат от коронавируса в «Крылатском»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Главврач больницы № 67 рассказал, как лечат от коронавируса в «Крылатском»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Крылатская улица, 16Карта всех событий

Главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Андрей Шкода рассказал, как проходит лечение от коронавируса во временном госпитале, который развернули в ледовом дворце «Крылатское».

По его словам, там помощь пациентам с COVID-19 оказывают более 100 медиков. Медицинские койки выставлены на главной арене дворца, там же находится и современное оборудование.

Временный госпиталь был открыт в начале октября.

Андрей Шкода отметил, что слово «временный» даже не стоит употреблять в данном случае, так как это настоящий полноценный госпиталь, который функционирует в соответствии со всеми регламентами. Он содержит приемное отделение, лабораторию, диагностические службы, линейные отделения и палаты интенсивной терапии.

— Поэтому назвать госпиталь временным никак нельзя — это полноценная больница на более чем 1300 коек. Отличие только одно — мы располагаемся на ледовой арене, — сказал врач.

В госпитале созданы все условия для комфортного пребывания пациентов, включая зоны отдыха. Медик уточнил, что госпиталь заполняется постепенно. В отделениях интенсивной терапии поддерживается специальная температура, проводится дополнительное обеззараживание и есть аппаратура слежения, высокопоточная подача кислорода для неинвазивной терапии.

Врачи и медицинские сестры прошли обучение и подготовились к разным вариантам течения заболевания. При этом сами медики соблюдают все меры безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом, передает слова Андрея Шкоды официальный сайт мэра Москвы.

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