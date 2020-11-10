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Свыше 90 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Свыше 90 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Кирилл Николаев

Город

За нарушение самоизоляции в период действия режима повышенной готовности было оштрафовано более 90 тысяч жителей столицы. Об этом РИА Новости сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков во вторник, 10 ноября.

Обязательный режим самоизоляции в столице должны соблюдать больные коронавирусом, находящиеся на лечении дома, а также проживающие с ними. Для контроля за соблюдением карантина используются приложение «Социальный мониторинг» и камеры городской системы видеонаблюдения. Нарушителей ждет штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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