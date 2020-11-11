Мурашко посоветовал россиянам провести новогодние праздники в семейном кругу
В новогодние праздники россиянам следует минимизировать контакты и провести праздничные дни в кругу семьи. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 11 ноября.
— Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты, — пояснил глава Минздрава.
Он добавил, что празднование Нового года и отдых в праздники в кругу семьи помогут «создать определенные условия безопасности», передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Путешествие в Рождество» не будет проводиться в Москве в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки. При этом катки будут открыты для горожан.
Кроме того, в новогоднюю ночь все столичные рестораны будут закрыты.
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