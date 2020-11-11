Голикова перечислила регионы с наиболее высокой заболеваемостью COVID
Показатель распространения нового типа коронавирусной инфекции превышен в 35 российских регионах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 11 ноября, во время встречи с депутатами Государственной думы.
По ее словам, наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области, а также в Республике Тыва, передает РИА Новости.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в ближайшие недели.
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