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Голикова: Более 20 препаратов для лечения коронавируса производится в России
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова: Более 20 препаратов для лечения коронавируса производится в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Отечественные фармацевтические компании производят 22 препарата для лечения коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 11 ноября.

По ее словам, производимые препараты рекомендованы Минздравом для профилактики и лечения COVID-19.

— На сегодняшний день также отечественными фармпроизводителями производятся 22 препарата, которые рекомендованы Минздравом для профилактики и лечения коронавируса, и девять противомикробных препаратов, — заявила Татьяна Голикова на встрече с депутатами Государственной думы.

Она отметила, что объемы производства лекарств от коронавируса увеличились на 115 процентов по сравнению с апрелем 2020 года. Кроме того, прирост объемов недавно зарегистрированных препаратов Фавипиравира и Олокизумаба составил 501 и 544 процента соответственно, передает слова вице-премьера РФ РИА Новости.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 может начаться в ближайшие недели.

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