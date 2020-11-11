Попова назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается управляемой. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 ноября.

Анна Попова отметила, что показатель заболеваемости в России на прошлой неделе составил 13 на 100 тысяч населения, но ситуация в целом управляема.

— Очевидно, и об этом было уже сказано, что в настоящее время в Российской Федерации на фоне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Нам удается держать ситуацию управляемой, — сказала она.

По ее словам, ситуацию с COVID-19 в ряде регионов России удалось стабилизировать за две недели после введения масочного режима. При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что доля пациентов с тяжелой формой инфекции в стране не превышает 4 процентов.

Анна Попова добавила, что этот показатель не меняется с начала марта.

Ранее Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхностях в метро Москвы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова призвала ужесточить ограничительные меры в нескольких регионах РФ