Попова призвала ужесточить ограничительные меры в нескольких регионах РФ

Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

В некоторых регионах России ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом, нужно ужесточить. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, меры должны быть более суровыми для субъектов, где темпы заболеваемости COVID-19 остаются высокими, несмотря на уже принятые решения.

— Необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней, — цитирует ТАСС руководителя надзорного ведомства.

В организации полагают, что карантинные меры должны быть расширены для Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Пензенской и Иркутской областей. Кроме того, более жесткие ограничения пойдут на пользу КЧР, Коми, Хакасии, Ингушетии и Забайкалью.

За последние сутки в России выявили рекордные 21 798 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 796 132 случая заражения ковидом. При этом 1 335 141 пациент переболел и вылечился, 30 793 — умерли.

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