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Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхностях в метро Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхностях в метро Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Коронавирус не обнаружен на поверхностях в метро и наземном транспорте Москвы. Об этом сообщается в письме главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой заместителю мэра Москвы и главе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову.

Сотрудники ведомства работали в общественном транспорте столицы два месяца — с 10 сентября по 3 ноября. За это время удалось собрать 8,5 тысячи смывов на наличие рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса.

— По результатам проведенных исследований смывов, согласно экспертным заключениям, выполненным аккредитованной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», РНК коронавируса не обнаружено, — цитирует текст письма ТАСС.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в столичном транспорте снизился на 35 процентов из-за COVID-19. Людей в метро и автобусах столицы стало меньше на 2,5–2,8 миллиона человек в сутки.

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