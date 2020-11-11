Коронавирус выявили у 4,4 тысячи москвичей за сутки

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 11 ноября.

Общее число заболевших в столице выросло до 485 545 человек. Из них 127 тысяч считаются активными.

Фото: Оперштаб

Столичные врачи за сутки выписали 3857 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего инфекцию смогли победить более 350 тысяч человек. Летальных случаев зафиксировано 7.5 тысячи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Также ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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