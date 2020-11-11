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Театры и кинотеатры в Москве обязали сократить продажи билетов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Театры и кинотеатры в Москве обязали сократить продажи билетов

Вероника Кузьминова

Город

Столичные театры и кинозалы с 13 ноября смогут продавать только четверть билетов от максимального объема. Об этом говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой.

— Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа: обеспечить с 13 ноября 2020 г. реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий, — говорится в документе.

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