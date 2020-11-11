Федеральные музеи Москвы закроют выставки до 15 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Федеральные музеи в столице приостановят проведение временных выставок до 15 января 2021 года. Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова.

— С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий, — говорится в приказе.

На постоянно работающих экспозициях музеи должны контролировать социальную дистанцию между посетителями и разделять потоки людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Также ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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