Дистанционка, закрытие клубов и запрет массовых мероприятий: какие ограничения вводятся в Москве

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе дополнительных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в столице. «Вечерняя Москва» рассказывает, как изменится жизнь горожан с 13 ноября по 15 января.

Школьники и студенты

Студенты городских вузов и колледжей в обязательном порядке возвращаются на дистанционный формат обучения. Их транспортные карты будут временно заблокированы. Для частных образовательных учреждений эта мера необязательна, однако им настоятельно рекомендуют последовать примеру коллег.

Всем студентам и школьникам, переведенным на удаленку, советуют не тратить освободившееся время на прогулки по столице, а соблюдать домашний режим.

Детский досуг тоже станет чуть более скудным — временно закрываются лагеря дневного пребывания, детские развлекательные центры и комнаты в ТЦ. Зато играть и веселиться на открытом воздухе все еще можно.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Общепит

Новые ограничения коснутся не только ресторанов, баров и кафе, но также клубов, караоке, дискотек, боулингов и других развлекательных заведений. Теперь обслуживание посетителей запрещено с 23:00 до 6:00. Также всем заведениям, в независимости от формата предоставляемых услуг, рекомендуется использовать систему чек-инов.

Голодными москвичи не останутся — доставка еды по-прежнему работает круглосуточно.

Массовые мероприятия

Новые ограничения вводятся для театров, кинотеатров и концертных залов — помещения теперь должны быть заполнены не более чем на 25 процентов.

Временно приостанавливаются все культурные, выставочные, развлекательные и другие мероприятия с участием зрителей. Ограничения, разумеется, не распространяются на онлайн-форматы.

С массовыми физкультурными и спортивными мероприятиями немного проще. Их проведение возможно только при согласовании с Департаментом спорта Москвы и Управлением Роспотребнадзора по столице.

«Чувство безопасности теряется»

Главная задача на данный момент — разграничить людей, считает врач Андрей Кондрахин. Именно этому должны поспособствовать закрытие общепитов, блокировка транспортных карт у студентов:

— У нас до сих пор многие идут после работы в бар, ресторан, где рано или поздно все равно снимают маски. И это связано не столько с безответственностью, сколько с тем, что в ней физически невозможно кушать. Да и при распитии алкоголя человек рано или поздно расслабляется, чувство безопасности теряется.

Блокировка студенческих проездных в данном контексте особенно важна, ведь именно молодые люди являются наиболее активной частью населения, регулярно собирающейся в местах общепита, замечает Кондрахин:

— Здесь ничего не поделаешь, такой возраст, что море по колено. И именно поэтому есть большая вероятность того, что они не будут выполнять предписания, и их необходимо разграничивать. Причем не только ради них самих, но и ради преподавателей институтов, многие из которых являются людьми пожилого возраста, находящимися в группе риска. Нам всем сейчас необходимо подстраиваться, стараться развести людей в разные стороны, ведь коллективного иммунитета все еще нет.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кондрахин считает, что имеет смысл вводить и другие ограничительные меры, такие как закрытие всех магазинов после 23:00 и перевод большинства сотрудников предприятий на удаленку:

— Не должно сейчас быть круглосуточных магазинов. Максимум — «аптечный» формат, когда человек подходит к окошку и, оставаясь на улице, называет необходимые товары. Также, на мой взгляд, следует перевести большее число людей на удаленку, по аналогии с тем, как это было весной. Да, те меры были крайне жесткими, но благодаря им мы и в лето вошли с серьезным понижением по заболеваемости.

Важны не только ограничительные меры, но и сознательность граждан, говорит Кондрахин. По его словам, всем необходимо понимать, что перегрузить систему здравоохранения, игнорируя меры профилактики, очень легко. Конечно, заметил собеседник «ВМ», можно развернуть сколько угодно дополнительных коек, их хватит. Не хватить может врачей, заключил он.

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