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Через еду: Онищенко предупредил об опасности заразиться коронавирусом в общепите
Фото: Официальная страница Геннадия Онищенко

Через еду: Онищенко предупредил об опасности заразиться коронавирусом в общепите

Наталия Белова

Здоровье

В местах общественного питания, таких как школьные и студенческие столовые, риск заразиться коронавирусом возрастает. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Российский медик Михаил Лебедев заявил, что риск заразиться через еду в заведениях общепита крайне мал — из 220 тысяч проб вирус был обнаружен только в 321.

— Я бы все же не снимал вопрос заражения через еду с повестки дня. Например, для китайцев, где эпидемия началась с рынка в Ухане, речь шла о конкретных продуктах питания — млекопитающих, членистоногих и так далее. Даже сегодня в этой стране тщательно следят за пищевым сырьем, прежде всего отслеживаются замороженные морепродукты. Было много публикаций относительно их поставок из Скандинавских стран, имелись серьезные претензии и к одной нашей партии, — заметил Онищенко.

Опасность, по мнению медика, может подстерегать и в быту. Особенно если член вашей семьи, заболевший коронавирусом, проживает в одной с вами квартире.

— Допустим, человек заболел, но его не госпитализируют — нет признаков интоксикации, температуры, кашля. Мы изолируем его в одной комнате, но ведь ему по-прежнему нужно ходить в ванную комнату и, главное, принимать пищу. Специалисты неслучайно ставят гигиену рук на одно из первых мест, ведь вирус может долгое время находиться на поверхностях, в том числе посуды, столовых приборов. Если тщательно не обработать посуду после больного, просто сполоснуть ее в холодной воде, а потом поесть из нее самостоятельно, высок риск заразиться. Так что упрощать здесь не надо, — рассказал он.

Другой пример, когда риск заразиться во время приема пищи высок, — студенческие и школьные столовые, где, к сожалению, соблюдение профилактических мер не всегда удовлетворительное, да и есть в масках невозможно.

— Столовая — всегда мощный фактор заражения. Все студенты собираются в одном помещении, едят из одной и той же посуды, а ведь иногда ее моют недостаточно тщательно. В школьных столовых еще хуже — у детей вирус протекает легко, бессимптомных носителей очень много. Посуда же там многоразовая, и если окажется неисправной посудомоечная машина, перестанут соблюдаться термические режимы, то именно место питания станет главным распространителем болезни. Во время эпидемий гриппа мы вообще рекомендовали закрывать столовые и переводить школьников и студентов на сухой паек, торговать буфетной продукцией, той, где не пользуются многоразовой посудой, — отметил он.

В кафе, ресторанах меры профилактики, санитарной обработки соблюдаются более тщательно, так что риск заразиться там непосредственно из-за приема пищи относительно ниже. Тем не менее все зависит от уровня заведения и его ответственности.

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